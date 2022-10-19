Haberler Yaşam KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sonucu sorgulama ÖSYM ekranı!

Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:50

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç adımında! Eylül ayında gerçekleşen KPSS lisans sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların başvurduğu sınavda şimdi sonuçlar bekleniyor. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sonuçları için ÖSYM takvimi ile tarih verildi. Adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte, sonuç tarihi ve sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!