Haberler Yaşam KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2022 KPSS lisans sonuçları sorgulama ÖSYM ile başlayacak!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 00:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 01:00

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2022 KPSS lisans sonuçları sorgulama ÖSYM ile başlayacak!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen KPSS lisans sınavının ilk oturumları Genel Yetenek Genel Kültür (GY – GK) ve Eğitim Bilimleri Testi soruları ve cevapları yayımlandı. Sınavın hemen ardından KPSS sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İptal edilen KPSS 2022 oturumları yeni takvim ile yeniden belirlenmişti. KPSS sınav sonuçları kamuda memur olmak isteyen adayların ilgili pozisyonlara başvurması için önemli olacak. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açılanır, erken açıklanır mı? İşte, KPSS lisans sınavı ardından tüm merak edilenler…