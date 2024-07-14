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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA | ÖSYM ile GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 Lisans KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açılanacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:09
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA | ÖSYM ile GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 Lisans KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açılanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz Pazar günü 1 milyon 470 bin 487 adayın katılımı ile gerçekleşiyor. Sınavın ilk oturumda 120 sorudan oluşan Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularını karşısında ter döken adaylar doğru ve yanlış sayısını kontrol etmek için KPSS soruları ve cevap anahtarı 2024 araştırmalarına hız kazandırdı. KPSS 2024 Lisans GY-GK soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlanacak. Peki, KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, bugün açıklanır mı? İşte, KPSS lisans soruları ve cevap kitapçığı PDF görüntüleme ekranı…