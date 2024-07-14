KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA | ÖSYM ile GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 Lisans KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açılanacak?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek soruları gündemdeki yerini aldı. Yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından KPSS soruları ve cevapları 2024 için araştırmalar hız kazandı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından paylaşılıyor ve adaylar cevaplarını yayımlanan kitapçıklar üzerinden kontrol edebiliyor. KPSS 2024 soruları Türkçe, Matematik, Geometri, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık testleri için ayrı ayrı araştırılıyor. İşte ÖSYM ile 2024 KPSS lisans soruları ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…