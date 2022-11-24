Haberler Yaşam KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:48

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 50,55,60,65,70 alım yapan kurumlar gündemdeki yerini aldı. Tercihlerin yapılacağı tarihi iple çeken binlerce aday bu kapsamda aldıkları puanlarla nereye atanabileceklerini merak ediyor. Bu noktada ise "KPSS ortaöğretim taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi yapılan son açıklamada tercihlerin başlayacağı tarih de duyurulmuştu. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim? İşte puanlarla beraber merak edilen tüm detaylar.