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Haberler Yaşam KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:48

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 50,55,60,65,70 alım yapan kurumlar gündemdeki yerini aldı. Tercihlerin yapılacağı tarihi iple çeken binlerce aday bu kapsamda aldıkları puanlarla nereye atanabileceklerini merak ediyor. Bu noktada ise "KPSS ortaöğretim taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi yapılan son açıklamada tercihlerin başlayacağı tarih de duyurulmuştu. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim? İşte puanlarla beraber merak edilen tüm detaylar.

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ortaöğretim taban puanları ile 50,55,60,65 ve 70 puanla gidilebilecek kurumlar merak konusu haline geliyor. Adaylar bugün ÖSYM'nin açıklamasının ardından sonuçlarına AİS ekranı üzerinden erişim sağlamıştı. "KPSS ortaöğretim taban puanları ile 50,55,60,65 ve 70 puanla nereye girebilirim?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kamu kurumlarının alım yaptığı puanlar, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki, KPSS ortaöğretim taban puanları ile 50,55,60,65 ve 70 puanla nereye girebilirim? İşte merak edilen o detaylar.

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İLE 60,65,70,75 VE 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

SON DAKİKA: 2022 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklamasında bulunarak KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." denildi.

KPSS TABAN PUANLARI - 2022 KPSS ortaöğretim lise taban puanları ile 60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA