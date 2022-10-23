2022 KPSS taban puanları ve tavan puanları, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Aldıkları puanları öğrenen binlerce memur adayı, hangi puanla nereye girileceğini merak ediyor. Bu noktada ''KPSS puanımla nereye girebilirim, nasıl tercih yapabilirim ve nerelere başvurabilirim?'' sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar, KPSS puanları ile yapılıyor. Peki, KPSS taban puanları belli oldu mu? KPSS hangi puanla nereye girilir, KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girebilirim, atanabilir miyim? İşte 2022 KPSS taban puanları ve tavan puanları ile ilgili son bilgiler…