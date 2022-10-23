KPSS 50,55,60 NEREYE GİRİLİR?

KPSS atama puanları, şehir, memurluk türü, branş ve mesleki pozisyona göre farklılık gösteriyor ve bu puanlara alımların olduğu dönemlerde tercih kılavuzu ile ulaşılıyor.

KPSS 50, 55, 60 puan alanların arasında yer alanlar daha çok belediyelerin memur alımlarını ve jandarma alımlarını tercih ediyor.

Bununla birlikte bu puan aralığında yer alan adaylar öğretmenevi, polis evi ve misafirhanelerde de memur alımına başvuruda bulunabiliyor.