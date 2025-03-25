KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

KPSS lisans başvuruları için adaylar heyecanla bekliyor! ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS, bu yıl da genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi oturumlarıyla yapılacak. Adaylar, uzun süredir sürdürdükleri hazırlıkların karşılığını almak için sınav ve sonuç tarihlerini merakla araştırıyor. İşte, 2025 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...