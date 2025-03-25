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Haberler Yaşam KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:04

KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM, 2025 yılı KPSS takvimini duyurdu. Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları haziran ayında başlayacak. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar ise bir sonraki sınav için 2026 yılını beklemek zorunda kalacak. Peki, 2025 KPSS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

KPSS lisans başvuruları için adaylar heyecanla bekliyor! ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS, bu yıl da genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi oturumlarıyla yapılacak. Adaylar, uzun süredir sürdürdükleri hazırlıkların karşılığını almak için sınav ve sonuç tarihlerini merakla araştırıyor. İşte, 2025 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

KPSS

2025 KPSS başvuruları için tarihler belli oldu! Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi (1. ve 2. gün) oturumları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Başvuru tarihini kaçıranlar için ise 23-24 Temmuz tarihlerinde geç başvuru imkanı sunulacak.

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KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

KPSS TARİHİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl yalnızca lisans düzeyinde gerçekleştirilecek. Genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi oturumlarından oluşan sınavın tarihleri belirlendi.

Genel kültür-genel yetenek oturumu 7 Eylül'de,
Alan bilgisi birinci oturumu 13 Eylül'de,
Alan bilgisi ikinci oturumu ise 14 Eylül'de yapılacak.

Sınav sonuçları ise 10 Ekim'de ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.