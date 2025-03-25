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KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
23:04
KPSS TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
ÖSYM, 2025 yılı KPSS takvimini duyurdu. Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları haziran ayında başlayacak. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar ise bir sonraki sınav için 2026 yılını beklemek zorunda kalacak. Peki, 2025 KPSS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?