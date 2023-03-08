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Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:16

KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Son dakika haberleri… 2023 KPSS tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrası Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri belli oldu. Peki, 2023 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM son dakika açıklaması ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınav tarihleri takvimi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023 takvimi söz konusu sınavlara katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyordu. 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorularına yanıt verdi. İşte 2023 KPSS sınavları ve başvuru tarihleri takvimi hakkında bilgiler.

KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

SON DAKİKA | ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Nedeni ise üniversite sınavı ile seçimlerin aynı tarihe denk gelme ihtimaliydi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Son dakika haberi... 2023 KPSS tarihleri belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"

KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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