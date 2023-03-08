Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ SON DAKİKA BELLİ OLDU! ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:16

Son dakika haberleri… 2023 KPSS tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrası Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri belli oldu. Peki, 2023 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM son dakika açıklaması ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınav tarihleri takvimi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...