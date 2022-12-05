Haberler Yaşam KPSS TERCİH KILAVUZU 2022/2 | ÖSYM lisans, önlisans, ortaöğretim tercih takvimi ile KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:07

KPSS TERCİH KILAVUZU 2022/2 | ÖSYM lisans, önlisans, ortaöğretim tercih takvimi ile KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

KPSS tercih kılavuzu 2022/2 ÖSYM tarafından bekleniyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri kapsamında tercihlerini yapmayı bekliyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların Bakanlık alımları başta olmak üzere çeşitli kurumları tercih ettiği tercih dönemi Aralık ayı için belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte, nasıl yapılır? İşte, KPSS tercih kılavuzu hakkında detaylar…