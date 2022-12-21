Haberler Yaşam KPSS TERCİH KILAVUZU 2022/2 - BRANŞ DAĞILIMI: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:11

KPSS TERCİH KILAVUZU 2022/2 - BRANŞ DAĞILIMI: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanması ardından lisans, önlisans ve ortaöğretim memur adayları 2. Yerleştirme için araştırmalara başladı. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS tercih kılavuzu 2022/2 takip edilirken başvuruların nasıl, nereden yapılacağı ve branş ve kadro dağılımı da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve başvuruları hakkında merak edilenler…