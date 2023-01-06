KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan sözleşmeli personel alımına ilişkin kontenjan ve alımı yapılacak kadrolara ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. 6-11 Ocak tarihlerinde tercihleri alınmaya başlanan personel alımına başvuru yapmak isteyenler ÖSYM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu ile tüm detaylar.