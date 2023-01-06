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Haberler Yaşam KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA
Giriş Tarihi: 06.01.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 22:14

KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan sözleşmeli personel alımına ilişkin kontenjan ve alımı yapılacak kadrolara ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. 6-11 Ocak tarihlerinde tercihleri alınmaya başlanan personel alımına başvuru yapmak isteyenler ÖSYM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu ile tüm detaylar.

KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

ÖSYM tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımına ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzuna erişerek başvuru yapmak isteyenler yoğun şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu şeklindeki araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KPSS 2023/3 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu detayları şöyle;

KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına, Başkanlığımızca yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli personel pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını kapsamaktadır.

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KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

1.2 Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan

KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS 2023/3 tercih kılavuzu BURADA

Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir

1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

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