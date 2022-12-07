Haberler Yaşam KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ortaöğretim, ön lisana, lisans ve DHBT için paylaşıldı mı?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:51

KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ortaöğretim, ön lisana, lisans ve DHBT için paylaşıldı mı?

KPSS tercih kılavuzu 2022 sıklıkla aratılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar, paylaşılan tercih kılavuzları ile belli oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları DHBT henüz açıklanmazken, ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav sonuçları adaylarla paylaşıldı. Bu noktada, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları sıklıkla yanıt arıyor. Tercih tarihleri, branş, kontenjan, kadro dağılımı gibi detaylar, kılavuzda yer almakta. Bu bağlamda, adayların gözü ÖSYM duyuruda. Peki, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.