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Haberler Yaşam KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:46

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 14 Temmuz'da gerçekleşecek. 1 milyon 470 bin 487 adayın katılım sağlayacağı sınav ile birlikte memur olmak isteyen adaylar kaç net kaç puan getirir araştırıyor. Peki, KPSS'de kaç net kaç puan getirir? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı? İşte, KPSS puan hesaplama tablosu!

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

1 milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı KPSS Lisans için "KPSS kaç net kaç puan getirir?" sorusu yanıt arıyor. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sonrasından adayların puan hesaplamaları başlayacak. 2024 KPSS Lisans için net hesaplamaları hız kazandı. Peki, KPSS kaç net kaç puan getirir? KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan kaç net eder? KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır?

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

ADIM ADIM KPSS PUAN HESAPLAMA

1. ADIM: NET HESAPLAMA

KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır. Örnek: 80 doğru ve 20 yanlış cevabınız varsa;

Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

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KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

2. ADIM: STANDART PUAN HESAPLAMA

Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır. Bu hesaplama, adayların genel başarı durumunu ve soruların zorluk derecesini dikkate alır.

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

3. ADIM: AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA

Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;

ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

4. ADIM: KPSS PUANI HESAPLAMA

Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir. Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise;

KPSS Puanı=67.5+50=117.5

Örnek KPSS Puan Hesaplaması

Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış

Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

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