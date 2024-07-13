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KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
16:46
KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 14 Temmuz'da gerçekleşecek. 1 milyon 470 bin 487 adayın katılım sağlayacağı sınav ile birlikte memur olmak isteyen adaylar kaç net kaç puan getirir araştırıyor. Peki, KPSS'de kaç net kaç puan getirir? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı? İşte, KPSS puan hesaplama tablosu!