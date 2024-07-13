KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2024 || KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR? 2024 KPSS Lisans 60,65,70,75,80,85 puan için kaç net yapılmalı?

3. ADIM: AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA

Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;

ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5