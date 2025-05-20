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Haberler Yaşam Kral Kaybederse 14. bölüm izle: " İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı?" Kral Kaybederse son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 19:03

Kral Kaybederse 14. bölüm izle: " İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı?" Kral Kaybederse son bölüm izle!

Kral Kaybederse her hafta Salı akşamı ekrana geliyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı yapımda bu hafta neler olacak merak ediliyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler 14. bölüme odaklandı. İşte, Kral Kaybederse son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kral Kaybederse 14. bölüm izle: İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı? Kral Kaybederse son bölüm izle!

Star TV ekranlarının dikkat çeken yapımı Kral Kaybederse, 20 Mayıs 2025 Salı akşamı ekrana geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kral Kaybederse son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kral Kaybederse 14. bölüm izle: İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı? Kral Kaybederse son bölüm izle!

KRAL KAYBEDERSE 14. BÖLÜM İZLE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Dizinin yeni bölümleri için aşağıda yer alan bağlantıları takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

https://www.youtube.com/@KralKaybederseDizisi

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Kral Kaybederse 14. bölüm izle: İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı? Kral Kaybederse son bölüm izle!

Kral Kaybederse, her salı Star'da.Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur.

Kral Kaybederse 14. bölüm izle: İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı? Kral Kaybederse son bölüm izle!

Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

Kral Kaybederse 14. bölüm izle: İnsan Kendi Düğününe Geç Kalır Mı? Kral Kaybederse son bölüm izle!

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.