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KRAL KAYBEDERSE 15. BÖLÜM FRAGMANI STAR TV | Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
23:19
KRAL KAYBEDERSE 15. BÖLÜM FRAGMANI STAR TV | Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse 14. bölümüyle izleyenleri ekran başına toplamıştı. Yeni bölümün son bulmasının ardından dizinin hayranları gelecek bölüm fragmanına odaklandı. Kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı yapım için gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...