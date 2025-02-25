Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:26

Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Kral Kaybederse 3. bölüm izle ekranı başında takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü izleniyor. İşte, Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

Kral Kaybederse 3. bölüm izle Star TV ekranlarında takibe alındı. Yeni yapım her hafta salı günleri yayımlanıyor. Dizinin yeni bölümünde bir kez daha tansiyon yükseliyor. Hikayenin nasıl gelişeceği merak konusu. İşte, Kral Kaybederse son bölüm izle ekranı:

Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

KRAL KAYBEDERSE 3. BÖLÜM İZLE

Star TV ile 25 Şubat 2025 tarihli bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Handan'ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan'a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan'ı kendisine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister.

Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

Bütün arkadaş çevresi Kenan'a, Handan'ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendisini hatalı taraf olarak görmez. Soğukkanlılığını koruyarak, özgüvenli tavırlarla hareket etmeye devam eder.

Kral Kaybederse 3. bölüm izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

Öte yandan Fadi ise kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanabilmek adına mesai saatlerini artırır. Her geçen gün etrafındaki insanların dikkatini olumlu yönde çekmeyi başaran Fadi, peri masalından uyanıp adeta bir kâbusun içine düşmek üzeredir…

SON DAKİKA