Kral Kaybederse 8. bölüm İZLE (8 Nisan 2025) | Star TV - Kral Kaybederse son bölüm izle!

Özlem ise Kenan'ın cüzdanında bulduğu kartvizitte yazan ismin peşine düştükten sonra, Handan'ın ahını aldığını düşünerek huzursuz olur. Sanki eski en yakın arkadaşının söyledikleri bir bir gerçekleşiyordur. İkilinin sürekli aynı ortamlarda denk gelmesi ise Özlem'in canını sıkan bir diğer konu olur.