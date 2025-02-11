Haberler
Yaşam
Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler? Kral Kaybederse dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:59
Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler? Kral Kaybederse dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, nerede çekildi?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, Kral Kaybederse Star TV 'de yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı yapım avcının nasıl av haline geldiğini izleyenlere aktaracak. Peki, Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, uyarlamam mı?