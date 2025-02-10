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Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
10:30
Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?
Star TV ekranlarının yeni dizisi başlıyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse ne zaman başlıyor belli oldu. Dizinin hikayesiyle birlikte yayın günü de izleyenlerin takibinde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapım 1. bölüm ile bekleniyor. İşte, Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...