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Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:30

Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

Star TV ekranlarının yeni dizisi başlıyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse ne zaman başlıyor belli oldu. Dizinin hikayesiyle birlikte yayın günü de izleyenlerin takibinde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapım 1. bölüm ile bekleniyor. İşte, Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

Kral Kaybederse konusu ile Kenan Baran'ın hikayesine odaklanıyor. Gücü, iddiası ve şöhreti ile bir kralı simgeleyen Kenan'ın hayatının nasıl değişeceği izleyenlere sunulacak. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'nin oyuncuları...

Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salı günleri ekranlara gelecek yeni dizi Kral Kaybederse ilk bölümü ile 11 Şubat Salı günü ekranlarda olacak.

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Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse şöhret dolu hayatıyla dikkat çeken Kenan Baran'ın hikayesini konu edinecek.

Kenan'ın Fadi ile tanışması ise her şeyi alt üst edecek.

Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları: Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi gün?

1. BÖLÜM KONUSU

Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

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