Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:59

Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı kalça dolgusu operasyonunun ardından Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada, sanık Öner Özsoyeri "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, ". Olaydan sonra maktulü hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Bu nedenle sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, sanıklar Özsoyeri ile Erdal Doğruya'nın maktule tıbbi müdahale yaptığını belirtti.

Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

"ŞEKERLİ SU VERİP DELİLLERİ KARARTTILAR"
Avukat Yıldızhan, "Fiilin işlenmesinde ortak hakimiyet olduğu için raporda da sanık Öner Özsoyeri'nin kusur oranı 8/8 belirtilmiştir.
Olaydan sonra maktulü hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Bu nedenle sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

"SUÇSUZUM"
Sanık Öner Özsoyeri de eylemi kendisinin yapmadığını ileri sürdü. "Olaydan 6 ay önce doktorluk ruhsatım alınmıştı." diyen Özsoyeri, "Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil, başka bir nedenden alınmıştı.

Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen sanık Erdal Bey'in hastasıydı. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

Mahkeme, sanık Öner Özsoyeri'ne "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası vererek, herhangi bir indirim uygulamadı.

SON DAKİKA