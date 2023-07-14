Haberler Yaşam Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:59

Kübra Boyraz davasında karar çıktı! Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra ölmüştü!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı kalça dolgusu operasyonunun ardından Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada, sanık Öner Özsoyeri "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, ". Olaydan sonra maktulü hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Bu nedenle sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.