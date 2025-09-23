Küçük evler tarih oldu! İşte kutu gibi odaları büyük gösteren 3 tüyo

MİNİMAL MOBİLYALAR BÜYÜK EVLERİ BAŞLICA SIRRI

Çok fazla eşya, küçük alanları sıkıştırır ve karışık bir görünüm yaratır. Çok amaçlı mobilyalar (saklama alanı olan yataklar, katlanabilir masalar) ve minimal tasarımlar hem kullanım kolaylığı sağlar hem de odanızı daha geniş hissettirir. Açık ayaklı mobilyalar, zemini göz önünde bırakarak odanın ferahlığını artırır.