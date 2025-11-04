Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi ve Maddeleri - Küçük Kaynarca Antlaşması Hangi Padişah Döneminde Gerçekleşti?

KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASININ MADDELERİ

1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti için oldukça ağır koşullar içermektedir. Antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardır:

Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurma hakkı elde edecek.

Rus ticaret gemileri, Osmanlı Boğazları'ndan serbestçe geçebilecek.

Eflak ve Boğdan, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak iç işlerinde bir ölçüde serbest olacak.

Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek.

Rusya, İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonlardan yararlanma hakkı kazanacak.

Rusya, Osmanlı topraklarında konsolosluk açabilecek. Bu maddeyle Rusya, Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etme imkânı elde etmiştir.

Kırım Hanlığı bağımsız olacak; ancak halkı dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmaya devam edecektir.

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en ağır antlaşmalardan biri olarak kabul edilir. Bu antlaşmayla birlikte:

Osmanlı Devleti, ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

Karadeniz, Fatih Sultan Mehmet döneminden beri bir Türk gölü iken bu antlaşmayla Türk hâkimiyetinden çıkmıştır.

Rusya, sıcak denizlere inme politikasında önemli bir adım atmıştır.

Rusya, ilk kez kapitülasyonlardan yararlanan bir devlet konumuna gelmiştir.

Antlaşma, Karlofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı'nın imzaladığı en ağır antlaşma olarak tarihe geçmiştir.

Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile hem iç hem dış siyasette yabancı müdahalelere açık hale gelmiştir.