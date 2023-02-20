Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkemizde deprem farkındalığı tekrardan oluşurken, uzmanlar Marmara fay hattına dikkat çekiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı 100 yıldır büyük depremler üretirken, 1999 Düzce – Gölcük depremleri sonrası bütün beklenti İstanbul'da. İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Küçükçekmece deprem risk haritası da yayımlanmış durumda. Peki, Küçükçekmece deprem bölgesi mi? İşte Küçükçekmece deprem riskli mahalleler listesi