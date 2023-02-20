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Haberler Yaşam Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece'den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:32

Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece'den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkemizde deprem farkındalığı tekrardan oluşurken, uzmanlar Marmara fay hattına dikkat çekiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı 100 yıldır büyük depremler üretirken, 1999 Düzce – Gölcük depremleri sonrası bütün beklenti İstanbul'da. İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Küçükçekmece deprem risk haritası da yayımlanmış durumda. Peki, Küçükçekmece deprem bölgesi mi? İşte Küçükçekmece deprem riskli mahalleler listesi

Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

Küçükçekmece deprem risk haritası ve riskli mahalleler, beklenen İstanbul depremi hakkında uzmanların açıklamalarından sonra daha da aratılmaya başlandı. Kuzey Anadolu Fay Hattında biriken gerilim sonucu olması beklenen Büyük Marmara Depremi endişesi 16 milyonda hissediliyor. İşte Küçükçekmece deprem riskli mahalleler listesi

Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından bir kez daha gözler İstanbul deprem risk haritasına çevrildi. Peki, İstanbul'daki riskli ilçeler, orta riskli ilçeler ve zemini güvenli ilçeler hangisi?

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Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece’den fay geçiyor mu, deprem riskli mahalleler hangileri?

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

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