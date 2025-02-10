KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin ve Hakan Vanlı'nın başrollerinde yer aldığı yapım, her bölümüyle izleyicilere soluksuz bir macera sunuyor. 10 Şubat'ta ekrana gelecek 44. bölümü HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…