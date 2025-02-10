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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
18:02
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı bu etkileyici tarihi yapım, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin büyük beğeni toplaması nedeniyle hayranları, yeni bölümleri kaçırmamak adına 44. bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümüne dair detaylar…