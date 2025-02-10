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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:02

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı bu etkileyici tarihi yapım, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin büyük beğeni toplaması nedeniyle hayranları, yeni bölümleri kaçırmamak adına 44. bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümüne dair detaylar…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin ve Hakan Vanlı'nın başrollerinde yer aldığı yapım, her bölümüyle izleyicilere soluksuz bir macera sunuyor. 10 Şubat'ta ekrana gelecek 44. bölümü HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile 10 Şubat Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rakif'in elden kaçması, Nureddin'i oldukça öfkelendirmiştir. Sultan karşısında zor durumda kalan Selahaddin, Rakif'in Amalrik'in düğününde öleceğine söz verir. Börü, hatasını telafi etmeye uğraşırken Sayra'yla hiç beklenmedik bir durumun içinde kalır. Vezir Sarayı Şemse'ye atılan iftirayla kaynarken, Sultan Nureddin'e ait donanmanın da Rakif eliyle yakılması, Selahaddin için işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir..

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Prenses Maria'yla evliliği ve Rakif'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalrik, Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçe'nin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William, Balian'la birlikte yeni bir hamle yapar..

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu

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