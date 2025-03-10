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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
22:50
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
TRT 1'in tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Selahaddin'in Kudüs'ü fethetme mücadelesinde karşılaştığı zorluklar giderek artarken, stratejik hamleleri dengeleri değiştirdi. 48. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, gözlerini yeni bölüme çevirdi. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...