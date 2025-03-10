Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

Büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin destansı mücadelesini anlatan TRT 1 dizisi, 48. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Selahaddin'in düşmanlarına karşı verdiği mücadele ve aldığı kritik kararlar, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı. Şimdi izleyiciler, 49. bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte güncel gelişmeler...