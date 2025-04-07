Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. Bölüm izle! TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle!

Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan Kutsal Kase'yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır. Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan'ı hep birlikte savunacaklardır.

Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan'ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?