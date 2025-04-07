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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? TRT 1'den yeni bölüm fragman detayları!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
23:46
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tarihi sahneleriyle dikkat çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 51. bölümü yine nefes kesti. Yeni gelişmelerin ardından dizinin takipçileri gözlerini 52. bölüm fragmanına çevirdi. Selahaddin'in Kudüs yolundaki mücadelesinde neler olacağı merak edilirken, Selahaddin Eyyubi 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yanıt arıyor.