Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. Bölüm İzle: TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm tek parça, kesintisiz HD!

Bu çatışmalar yaşanırken kişisel hesaplaşmalar yankı bulur. Balian, İbelin'i kaybetmenin ağırlığını taşıyamamaktadır; fakat Kraliçe Maria ona gerçeği göstererek bir çıkış yolu sunmak için çabalamaktadır. Maria'nın kafasında her zaman olduğu gibi ince düşünülmüş bir plan vardır. Kral Baldwin'in gazabından onu Maria ile yapacağı evlilik kurtaracaktır. Ordugahta da başka bir nikah vardır: Börü ve Sayra'nın nikahını Selahaddin kıyar. Selahaddin'in zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacaktır?