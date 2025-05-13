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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. Bölüm İzle: TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm tek parça, kesintisiz HD!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:28
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. Bölüm İzle: TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm tek parça, kesintisiz HD!
TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 56. bölümüyle 12 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı ekranlara geliyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini üstlendiği dizinin bu haftaki yeni bölümü hem aksiyon hem de duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekiyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı başında yerini alıyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.