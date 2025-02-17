KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

Sultan Nureddin de Selahaddin'e yardım için sefer kararı almıştır. Fakat düşman, Nureddin'in gidişine engel olacaktır. Haçlı orduları Kahire kapılarına dayandığında, Selahaddin ve Kral Amalrik'in görüşmesinden çıkan sonuç ise herkesi şaşırtacaktır. Selahaddin Mısır'ı tutmayı başarabilecek midir? Yoksa bu kuşatma, Kudüs hayallerinin sonu mu olacaktır?