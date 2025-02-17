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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:56

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölümü bekleniyor! Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizi, her pazartesi TRT1'de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümde Selahaddin, büyüyen tehlikelere karşı harekete geçiyor. Baldwin'in kısmî şifası ise Selahaddin'in ellerinde, Hekim Latif'tedir. Amalrik, Kahire'yle birlikte oğlunun geleceğini de geri alabilecek midir? İşte 17 Şubat 2025 TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle bilgisi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölüm izle seçenekleri TRT1 ile araştırılmaya başlandı. 17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek isteyenler, ekran başında büyük bir heyecanla yerlerini aldı. Selahaddin Eyyubi'nin destansı mücadelesini kaçırmak istemeyen izleyiciler, yeni bölümde olacakları merak ediyor. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle bilgisi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Şemse'yi kurtarmıştır. Bu kurtuluş, birbirlerine kalplerini açmalarına da vesile olur. Bizans donanmasının Dimyat'a çıktığı haberiyle, sevinçlerine gölge düşer. Selahaddin düşmanın ilerleyişine engel olmak isterken, onların yardımına Sayra yetişecektir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

Sultan Nureddin de Selahaddin'e yardım için sefer kararı almıştır. Fakat düşman, Nureddin'in gidişine engel olacaktır. Haçlı orduları Kahire kapılarına dayandığında, Selahaddin ve Kral Amalrik'in görüşmesinden çıkan sonuç ise herkesi şaşırtacaktır. Selahaddin Mısır'ı tutmayı başarabilecek midir? Yoksa bu kuşatma, Kudüs hayallerinin sonu mu olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi

Kral Amalrik, Bizans ordusuyla birlikte Mısır'ı geri alma planları yapmaktadır. Bu sırada Balian'a gelen beklenmedik mektup, Kudüs cihetinde büyük bir hüzne neden olur.

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