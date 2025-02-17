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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
20:56
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle bilgisi
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölümü bekleniyor! Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizi, her pazartesi TRT1'de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümde Selahaddin, büyüyen tehlikelere karşı harekete geçiyor. Baldwin'in kısmî şifası ise Selahaddin'in ellerinde, Hekim Latif'tedir. Amalrik, Kahire'yle birlikte oğlunun geleceğini de geri alabilecek midir? İşte 17 Şubat 2025 TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle bilgisi