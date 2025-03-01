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Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
11:58
Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?
Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, hangi durumların orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, belirli bir süre boyunca yeme, içme ve bazı fiillerden kaçınmayı gerektirir. Özellikle sağlıkla ilgili durumlar, birçok kişinin merak konusu oluyor. Peki, kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? İşte Diyanet ile konuya dair detaylar!