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Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:58

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?

Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, hangi durumların orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, belirli bir süre boyunca yeme, içme ve bazı fiillerden kaçınmayı gerektirir. Özellikle sağlıkla ilgili durumlar, birçok kişinin merak konusu oluyor. Peki, kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? İşte Diyanet ile konuya dair detaylar!

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?

Ramazan ayının bereketini yaşarken, orucun bozulup bozulmayacağı konusunda pek çok kişi tereddüt yaşayabiliyor. Gün içinde yapılan bazı eylemler oruca zarar verebilirken, bazıları ise bozmaz. Özellikle kulak damlası ve burun spreyi gibi tıbbi ürünlerin oruç üzerindeki etkisi merak ediliyor. Peki, Oruçluyken kulak damlası veya burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).

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Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kulak damlası ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken sprey kullanınca oruç zedelenir mi?