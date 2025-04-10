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Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:56

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. 24 Büro Personeli, 98 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 8 Temizlik Personeli alımı yapacak bakanlık başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden alıyor. Son tarih araştırılırken adaylar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın yerleştirilecek. Peki; 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı ile başvuruda son tarih takip ediliyor. 3 Nisan günü başlayan başvurular gelecek hafta sona erecek. Genel şartlarla birlikte büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli için ayrı özel şartlar da belirlendi. Peki; 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın

-Sözleşmeli 24 Büro Personeli,

-98 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-8 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular 3-18 Nisan tarihleri arasında alınacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

130 sözleşmeli personel alımının genel şartları şöyle:

1. Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

2. Türk Vatandaşı olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman sona eriyor?

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacak.