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Haberler Yaşam Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli'den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 13:46

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli'den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

Kuraklık desteği ödeme tarihleri araştırma konusu haline geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve müjdeyi vermişti. Hal böyleyken binlerce çiftçi "2021 Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Yetersiz yağış nedeniyle üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde vatandaşlara sağlanacak kuraklık desteği ödemelerine dair detaylar…

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli’den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

Belirlenen bölgeler için bilindiği üzere kuraklık desteği müjdesi verilmişti. "Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek?" şeklindeki sorular son dönemde gündemdeki konular arasında yerini alıyor. Daha önce ödemelerin belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı duyurulmuştu. İşte Kuraklık deteği ödemelerine ilişkin detaylar...

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli’den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli’den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2021 tarihli Kabine sonrası açıklamada bulundu, ''Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.'' dedi.

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli’den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli’den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

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