Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli'den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek? Bakan Pakdemirli'den çiftçiye kuraklık desteği açıklaması!

Kuraklık desteği ödeme tarihleri araştırma konusu haline geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve müjdeyi vermişti. Hal böyleyken binlerce çiftçi "2021 Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Yetersiz yağış nedeniyle üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde vatandaşlara sağlanacak kuraklık desteği ödemelerine dair detaylar…