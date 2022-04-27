Haberler Yaşam Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:06

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

'Kuran ne zaman indi' ve 'Kuran kaç senede inmiştir' soruları Kadir Gecesi'nde gündemdeki yerini aldı. 27 Nisan 2022 (bugün) idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi Müslümanların yol göstericisi Kuran-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Bu noktada Kuranın indiği tarih ve kaç yılda indirildiği yakın mercek altına alınıyor. Diyanet ile yanıtlanan sorular Kadir Gecesi anlamı ve önemini anlamak için oldukça önemli. Peki, Kuranı Kerim ne zaman ve kaç yılda indirildi? İşte Kuran-ı Kerim indiriliş süreci…