Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci
Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:06

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

'Kuran ne zaman indi' ve 'Kuran kaç senede inmiştir' soruları Kadir Gecesi'nde gündemdeki yerini aldı. 27 Nisan 2022 (bugün) idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi Müslümanların yol göstericisi Kuran-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Bu noktada Kuranın indiği tarih ve kaç yılda indirildiği yakın mercek altına alınıyor. Diyanet ile yanıtlanan sorular Kadir Gecesi anlamı ve önemini anlamak için oldukça önemli. Peki, Kuranı Kerim ne zaman ve kaç yılda indirildi? İşte Kuran-ı Kerim indiriliş süreci…

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

Kuranı Kerim indiriliş olayı bu geceye de ismini veren Kadir Suresi'nde anlatılmıştır. Hz. Peygamber'e müjdelenen Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi ibadetleri kapsamında bugün bol bol okunacak. Bu noktada İslam alemi tarafından 'Kuran ne zaman indi ve kaç yılda indirildi?' sorularına yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yanıtlanan sorunun cevabı paylaşıldı. Peki, Kuranı Kerim ne zaman ve kaç senede indirildi? İşte Kuranı Kerim'in indirildiği tarih…

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

KURAN-I KERİM NE ZAMAN İNDİRİLDİ?

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece birçok hadis ile desteklenerek Ramazan ayını işaret eder. Kadir Suresi'nde geçen ayetler ise Kuranın Kadir Gecesi inmeye başladığını haber verir.

Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 günü içinde aranması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda Kuran-ı Kerim'in hem Ramazanda hem de Kadir Gecesi'nde inmeye başladığı doğrudur.

Dikkatinizi Çekebilir ➥ Kadir Suresi Okumak İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

KURAN-I KERİM KAÇ SENEDE İNDİRİLDİ?

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Bu iletişim yaklaşık 23 sene sürmüştür.

Ayetlerin sindirilmesi ve sözlerin daha rahat anlaşılması için Kuran-ı Kerim yavaş yavaş ve parçalar halinde indirilmiştir.

Toplamda 114 sure ve 6236 ayet 23 sene süreyle bir kısmı Mekke'de bir kısmı Medine'de olmak üzere indirilmiştir.

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

KURANI KERİM NE ZAMAN KİTAP HALİNE GETİRİLDİ?

Kuranı Kerim Hz. Muhammed'in ölümü sırasında sahabelerden değişik kişilerin ellerinde küçük yassı taşlar, rıka denilen deri, ağaç yaprağı, bir çeşit kağıt, deve ve koyun kemikleri, ektab olarak ifade edilen ağaç parçası gibi malzemeler üzerine yazılmış.

Kuranı Kerim kaç yılda indirildi? Diyanet ile Kuran-ı Kerim ne zaman indi? İşte Kuran indiriliş süreci

Dağınık parçalar halinde bulunan Kuran, Halife Hz. Ebu Bekir zamanında kurulan bir komisyonla parçalar bir araya getirilmiştir. Ardından sayfalara yazılarak bir araya getirilen Kuranı Kerim Ebu Bekir'in ölümünden sonra Hz. Hafsa'ya emanet edilir.

SON DAKİKA