'Kuran ne zaman indi' ve 'Kuran kaç senede inmiştir' soruları Kadir Gecesi'nde gündemdeki yerini aldı. 27 Nisan 2022 (bugün) idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi Müslümanların yol göstericisi Kuran-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Bu noktada Kuranın indiği tarih ve kaç yılda indirildiği yakın mercek altına alınıyor. Diyanet ile yanıtlanan sorular Kadir Gecesi anlamı ve önemini anlamak için oldukça önemli. Peki, Kuranı Kerim ne zaman ve kaç yılda indirildi? İşte Kuran-ı Kerim indiriliş süreci…