Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:28

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda yerini alıyor. Yarışmanın son bölümünde "Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay hangisidir?" sorusu soruldu. Programın takipçileri sorunun cevabını araştırmaya başladı. Soru sosyal medyada da konuşuluyor. İşte, sorunun cevabı!

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL değerinde soru açıldı. Yarışmanın ardından izleyiciler sorunun cevabını araştırmaya başladı. Sorunun yanıtı sosyal medyada da gündem oldu. İşte "Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay hangisidir?" sorusu ve yanıtı

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay hangisidir?

A) Recep

B) Şaban

C) Ramazan

D) Şevval

Cevap: C – Ramazan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…

Ramazan ayı Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen tek aydır ve inananların kutsal kitabımızın indirildiği Ramazan ayında oruç tutması emredilir. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…
SON DAKİKA