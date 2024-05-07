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Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:28
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda yerini alıyor. Yarışmanın son bölümünde "Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay hangisidir?" sorusu soruldu. Programın takipçileri sorunun cevabını araştırmaya başladı. Soru sosyal medyada da konuşuluyor. İşte, sorunun cevabı!