Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay hangisidir? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL değerinde soru açıldı. Yarışmanın ardından izleyiciler sorunun cevabını araştırmaya başladı. Sorunun yanıtı sosyal medyada da gündem oldu. İşte "Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay hangisidir?" sorusu ve yanıtı