Haberler Yaşam Kurban Bayramı 2. ve 3. Günü Hava Durumu | 29 ve 30 Mayıs hava nasıl ve kaç derece olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 12:35

Kurban Bayramı 2. ve 3. Günü Hava Durumu | 29 ve 30 Mayıs hava nasıl ve kaç derece olacak?

Kurban Bayramı Türkiye genelinde heyecanla kutlanmaya devam ederken vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak, yağışlı mı olacak?" sorularını araştırmaya başladı. Özellikle bayramın son iki günü olan 29 ve 30 Mayıs için hava durumu merakla takip ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda hava tahmini detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumuna dair raporunu paylaştı. Böylece Kurban Bayramı'nın son iki gününün ve hafta sonunun hava durumuna dair bilgiler şekillenmeye başladı. Tatilde gezme planları yapanlar için açıklanan hava tahmini detayları ön plana çıktı.

29 MAYIS 2026 CUMA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.05.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2500 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı zamanla havanın soğumasıyla 1800 m rakım üzeri yükseklerde de kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıdırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Yağışlı sistem yavaş yavaş batı bölgelerinden başlayarak etkisini yitiriyor. Marmara'nın batısı, Ege bölgesi genelinde, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava açılarak yerini parçalı bulutlu ve bol güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Buna karşın Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı bölgelerinde güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle gündüz sıcaklıkları Ege ve Akdeniz'de yeniden 30 derece ve üzerine çıkıyor.

31 MAYIS 2026 PAZAR HAVA DURUMU

Haftanın son gününde yurt genelinde hava büyük ölçüde toparlanıyor ve haritanın büyük kısmında güneşli, az bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağışlar yurdu büyük oranda terk etmiş durumda; sadece Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile Karadeniz'in bazı kıyı şeritlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. Yurdun geri kalanında açık bir gökyüzü var ve sıcaklıklar tekrar artış göstererek ülke genelinde yaz değerlerine yaklaşıyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar 25 derecelere, güney kesimlerde ise 30 derecenin üzerine çıkıyor.

