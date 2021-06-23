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Yaşam Kurban Bayramı 2021 ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi gün?
Giriş Tarihi: 23.06.2021
18:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
18:50
Kurban Bayramı 2021 ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi gün?
Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte hem kurbanlık satın alacak olanlar hem de Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlar tarafından araştırmalar başladı. Diyanet İşleri takvimine göre, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, bu sene Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih ve "Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı...
Kurban Bayramı her sene belirli tarihlerde idrak ediliyor ve hac ibadeti de bu dönemde gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı tarihi de kurbanlık satın alacaklar ve bu tarih aralığında tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet, her takvim ile dini günleri kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Tatil süresi ise resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün 23 Temmuz Cuma – 4. Gün
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.