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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 00:49

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı son gününde tatillerinden dönenler Kurban Bayramı tarihi için sorularına yanıt aramaya başladı. Yılın ilk bayramı ardından Kurban Bayramı tatili de konuşulanlar arasında. İslam alemince aratılan ve 2022 Diyanet takvimi ile yanıt bulan "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu yakın takibe alındı. Bayramda kurban kesmek ya da ailesini ziyaret etmek için plan yapanlar Kurban Bayramı tatili için hazırlıklara başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor? İşte bayram takvimi 2022…

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Bu bayramda 9 günlük tatili bulamayan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için şimdiden plan yapmaya başladı. Diyanet 2022 takvimi ile cevaplanan "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu bayram planı yapanlar için oldukça önemli. Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı günlerinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği üzerinde duruluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler…

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali bulunuyor.

12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokras Günü resmi tatili yaşanacak. Bayramın bu milli günle birleşmesi durumunda tatil 9 güne uzayabilir.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?