Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 00:49

Ramazan Bayramı son gününde tatillerinden dönenler Kurban Bayramı tarihi için sorularına yanıt aramaya başladı. Yılın ilk bayramı ardından Kurban Bayramı tatili de konuşulanlar arasında. İslam alemince aratılan ve 2022 Diyanet takvimi ile yanıt bulan "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu yakın takibe alındı. Bayramda kurban kesmek ya da ailesini ziyaret etmek için plan yapanlar Kurban Bayramı tatili için hazırlıklara başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor? İşte bayram takvimi 2022…