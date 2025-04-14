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Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
07:18
Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi
Kurban Bayramı 2025 için hazırlıklar şimdiden başladı. Aileleriyle bir araya gelmek isteyenler, bayram tatilini nasıl değerlendireceklerini ve hangi tarihlerde olacağını araştırıyor. Şehir dışına çıkmayı planlayanlar ve tatil yapacak olanlar, bayramın başlama günü ve süresi hakkında bilgi edinmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini takvime göre Kurban Bayramı tarihlerini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?