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Haberler Yaşam Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:18

Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

Kurban Bayramı 2025 için hazırlıklar şimdiden başladı. Aileleriyle bir araya gelmek isteyenler, bayram tatilini nasıl değerlendireceklerini ve hangi tarihlerde olacağını araştırıyor. Şehir dışına çıkmayı planlayanlar ve tatil yapacak olanlar, bayramın başlama günü ve süresi hakkında bilgi edinmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini takvime göre Kurban Bayramı tarihlerini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Geçtiğimiz bayramda 9 gün tatil yapan vatandaşlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni planlar yapmaya başladı. Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı'nın tarihleri ve süresi ise merak konusu. Peki, 2025 Kurban Bayramı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

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Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona bulacak.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte toplamda 5 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor, hafta sonu devam edip haftanın ilk günü son buluyor.

Kurban Bayramı 2025 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve arefesi

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe