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Haberler Yaşam Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:21

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

Kurban Bayramı İslam alemi için büyük önem teşkil etmektedir. Bu sene 16 Haziran günü idrak edilecek ve 19 Haziran günü son bulacak olan bu bayram için "Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir" şeklinde araştırmalar başladı. Müslümanlar için sevgi, dayanışma ve paylaşımın arttığı Kurban Bayramı'nın hikâyesi merak ediliyor. Peki kurban neden kesilir, Kurban Bayramı'nın hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban dinimiz için önemli ibadetlerden birisidir. Kurban ibadetini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmak isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'nın hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

KURBAN NEDEN KESİLİR?
Kurban Bayramı, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve Hz. İbrahim'in sadakati ile Hz. İsmail'in teslimiyetiyle ilişkilendirilir. Kur'an-ı Kerim'de kurbanın meşruiyetine işaret eden birçok ayet bulunmaktadır. Ayrıca İslam Peygamberi Hz. Muhammed de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve kendisi de kurban kesmiştir. Kurbanın tarihçesi ve hikayesi şu şekildedir:

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Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

İslam'da Kurban'ın tarihçesi, Hz. İbrahim Peygamber ile başlar. İbrahim Peygamber, oğlu İsmail'i Allah'u Teala'ya kurban etmeye nezreder. Zaman gelince, kendisine bu ahdi hatırlatılır. O da gerekli hazırlığı yaparak, oğlunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocuğu yatırır ve bıçağı boğazına vurur. Fakat bıçak çocuğu kesmez. Bu sırada, Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse, oğlunun yerine kabul edileceği bildirilir.
Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesinin bir benzerinin de Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib tarafından yaşandığı haber verilmektedir.Zemzem kuyusunun kazılması sırasında Kureyşle karşılaştığı zorluklardan dolayı Abddulmuttalib eğer on tane oğlu olursa onlardan bir tanesini Kâbe'nin yanında Allah için kurban etmeyi adamıştı. Çekilen kur'ada Peygamberimizin baba sı Abdullah'a çıkmıştı. Abdulmuttalib adağ: yerine getirmeye karar verdi. Kureyşliler böyle bir adetin yerleşmesinden korkarak, kendisine engel olmuşlardı.

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

Daha sonra Abdullah'ın yerine 100 tane deve kurban edilmiştir. Bu olayla Peygamberimizin, insanlığa kurtarıcı olarak gelişinin bir işareti olarak, insan hayatının maddi ölçüsü tam 10 misli yükselmiş bulunuyordu. İslâm'da kurban kesme geleneği Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Hz. İbrahim'in yapmış olduğu hac ibadeti sırasında. Mina'da kurban kestiği anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah: "Sonra da sana: 'Doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy! O müşriklerden değildi.' diye vahyettik." buyurulmaktadır. (16/123 Nahl) Kurban bayramının da Hz. İbrahim'den kaldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber, kurban bayram namazını kıldıktan sonra hazırladığı iki boynuzlu koçun birisini kendisi ve ailesi için, diğerini de ümmeti için kurban etti. Sonra da: "Allah'ını! Bu şendendir ve sanadır." buyurdu. (S. Buhârî, Trc. Tecıîd, 3/172). Hz. İbrahim'in geçirdiği büyük imtihandan sonra Allah'ın lütfettiği koç kurbanını da hatırlatan bu ibadet, böylece İslam'da da devam etmiştir.

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama

Dinimizde kurban, kurban bayramı günlerinde kesilir. Sığır, manda, deve, koyun ve keçi kurban edilir. Kurbanlıklar, sağlıklı ve sağlam hayvanlardan olmalıdır. Bunun dışında adak kurbanı, akika kurbanı, bazı suç ve günahlar için, keffaret kurbanı türleri de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammedi) Güzel davranışları müjdele!" diye buyurdu. (22/37 Hac). Bu ayet, genel olarak bütün ibadetlerde iyi niyet ve İhlasın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki, ibadetlerimizde bizi Allah rızasına ulaştıracak olan temel unsur, kalplerimizin takvası, yani bu ibadetleri gösterişten uzak olarak; sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yapmamızdır.

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