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Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:21
Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir, bayramın hikayesi nedir? İşte kaynaklarla açıklama
Kurban Bayramı İslam alemi için büyük önem teşkil etmektedir. Bu sene 16 Haziran günü idrak edilecek ve 19 Haziran günü son bulacak olan bu bayram için "Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir" şeklinde araştırmalar başladı. Müslümanlar için sevgi, dayanışma ve paylaşımın arttığı Kurban Bayramı'nın hikâyesi merak ediliyor. Peki kurban neden kesilir, Kurban Bayramı'nın hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?