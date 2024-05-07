Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:58

Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 2024 tarihleri Diyanet takvimi ile belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen tarihlerde kurban kesme ibadeti için gün sayan İslam alemi yanı sıra resmi tatil günlerini değerlendirecek çalışanlar da planlarını yapmaya başlıyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusu son dönemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu? İşte, detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2024 yılı için paylaşıldı. Diyanet tarafından yayımlanan takvimle birlikte bayram öncesi kurbanlıklarını alan ve planlarını yapan İslam alemi tarihleri işaretliyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihlerde? İşte, ayrıntılar...

Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı bayram takvimi belli oldu.

4 gün sürecek Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Ardından gelen Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin sayılması halinde bayram tatili 9 gün ulaşabilecek.

Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı
Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?
SON DAKİKA