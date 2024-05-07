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Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:58
Kurban Bayramı 2024 tarihleri Diyanet takvimi ile belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen tarihlerde kurban kesme ibadeti için gün sayan İslam alemi yanı sıra resmi tatil günlerini değerlendirecek çalışanlar da planlarını yapmaya başlıyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusu son dönemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu? İşte, detaylar...