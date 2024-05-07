Kurban Bayramı ne zaman 2024? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2024 yılı için paylaşıldı. Diyanet tarafından yayımlanan takvimle birlikte bayram öncesi kurbanlıklarını alan ve planlarını yapan İslam alemi tarihleri işaretliyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihlerde? İşte, ayrıntılar...