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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
11:35
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri
Ramazan Bayramı tamamlanırken yılın 2. bayramı beklenmeye başladı. İslam alemi kurban ibadetini gerçekleştirmek üzere geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre duyurulan bayram tatili günleri takip ediliyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorular özellikle çalışanların gündeminde. Peki; 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, arife hangi tarihte?