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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:35

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

Ramazan Bayramı tamamlanırken yılın 2. bayramı beklenmeye başladı. İslam alemi kurban ibadetini gerçekleştirmek üzere geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre duyurulan bayram tatili günleri takip ediliyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorular özellikle çalışanların gündeminde. Peki; 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, arife hangi tarihte?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı takviminde yerini aldı. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar bayram günlerini değerlendirmek üzere şimdiden tatil planlarını çıkarıyor. Bayram arifesinden yarım gün şeklinde başlayacak resmi tatil süreci hangi günlere denk gelecek merak konusu. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlayan Kurban Bayramı bu yıl haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet tarafından miladi takvime aktarılan tarihlere göre yılın 2. bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, bayram tarihleri:

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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor:

5 Haziran 2025 Perşembe Arife Günü
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılması ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine döndü. Geçtiğimiz bayram ara tatilin de bu tarihlere denk gelmesi nedeniyle izin günleri uzatılmıştı.

Bu kez bayram günleri cuma günü başlıyor ve pazartesi günü tamamlanıyor. Bu nedenle bayram sonrası hafta sonuna kadar kalan 4 iş gününün izne dahil edilmesi yönünde bir çalışma olmayacağı öngörülüyor.