Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı arifesi ve bayram günleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlayan Kurban Bayramı bu yıl haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet tarafından miladi takvime aktarılan tarihlere göre yılın 2. bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, bayram tarihleri: