Haberler
Yaşam
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:30
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre duyurulan dini bayram tarihleri yılın ikinci bayramı için gündemde. Kurban Bayramı 2025 tarihleri İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'ndan daha sonra idrak edilecek bu özel günler öncesinde kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlayacak. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?