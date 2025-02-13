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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:30

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre duyurulan dini bayram tarihleri yılın ikinci bayramı için gündemde. Kurban Bayramı 2025 tarihleri İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'ndan daha sonra idrak edilecek bu özel günler öncesinde kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlayacak. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı tarihleri planlarını şimdiden yapanların gündeminde. Özellikle çalışanların takip ettiği süreçte bayram gününe göre rezervasyon yapacaklar tarihlerini ajandalarında işaretledi. Peki; 2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet tarafından hicri takvime göre hazırlanan dini günler takviminden hareketle 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Buna göre arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, tarihler:

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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor:

5 Haziran 2025 Perşembe Arife Günü
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
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