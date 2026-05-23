Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ | 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 09:13

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Takvim ile Kurban Bayramı tarihleri netleşti. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ardından gelen Kurban Bayramı, sadece bir ibadet süreci değil aynı zamanda yaz dönemi öncesine denk gelen 9 günlük tatili ile ön plana çıktı. İşte Arefe, bayram ve tatil günlerine dair detaylar…

İslam dünyasında manevi değeri en yüksek bayramlardan biri olarak ön plana çıkan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem de güzel bir dinlenme ve tatil fırsatı isteyenler için 2026 Kurban Bayramı takvimi dikkat çekti. Böylece ekonomik ve sosyal planlamalar da vatandaşların gündeminde yer aldı.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce olan arefe günü ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

23 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 4 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

