Ramazan ayının ortasına yaklaşılırken Diyanet ile bayram tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk bayramı ardından Kurban Bayramı tarihi de konuşulanlar arasında. İslam alemince aratılan "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu 2022 Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buldu. Bayramda kurban kesmek ya da ailesini ziyaret etmek için plan yapanlar Kurban Bayramı tatili için hazırlıklara başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2022 bayram takvimi…