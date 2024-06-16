Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

"VATANDAŞLARIMIZA SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"
Yurtnaç, geçen yıl 450 bin deri toplandığı bilgisini vererek, bunların kuruma yaklaşık 12 milyon lira getiri sağladığını bildirdi.
Araçla deri toplarken giderlerin fazla olduğuna dikkati çeken Yurtnaç, giderleri bu yıl minimuma indirmek için araçları mümkün olduğunca az kullanacaklarını, kurban derilerini vatandaşların belirli merkezlere vermelerini talep ettiklerini söyledi.
Yurtnaç, konunun sadece THK veya çeşitli kurumların deri toplaması olmadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Bu hayvanlar ibadet maksadıyla kesiliyor. Bunların derilerinin de ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bugün burada kullanmayıp çöpe attığımız derileri, ihtiyaç olduğunda gidip yurt dışından satın alacağız. Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda sorumluluklar düşüyor. Özellikle kasaplardan, deriyi parçalamadan yüzmeleri, tuzlamaları ve mevcut deri toplama merkezlerimize göndermelerini bekliyoruz."
Yurtnaç, toplanan derilerin sanayide kullanıldığını, ayakkabıdan elbiseye ve mobilyalara kadar belli ürünlerin bunlarla yapıldığını anlattı.
Derilerin gübre sanayisinde de aminoasit üretimi için kullanıldığını belirten Yurtnaç, bunların da toprağın zinde olması ve kimyasallardan arınması için tarıma kazandırıldığını bildirdi.
Yurtnaç, vatandaşların kurum hakkında hafızasında "zorla deri topladığı" gibi bir düşüncenin oluştuğunu, böyle bir durumun olmadığını ve herkesin gönüllülük esasına göre bağışını yapabileceğini dile getirdi.