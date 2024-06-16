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Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:33

Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

Yılın ikinci dini Kurban Bayramı geldi çattı. Kurbanlık kesimleri de başladı. Farz ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar kurban derisini nasıl değerlendireceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Diyanet açıklamaları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz bulunmuyor. Peki, Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler.

Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

Kurban derisi bağışı yapılan yerler 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı idrak ediliyor. Kurban kesme işlemleri de tüm hızıyla sürüyor. Müslümanların kurban keserken uyması gereken kurallar bulunuyor. İbadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar ''Kurban derisi nasıl değerlendirilir, nereye verilir?'' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanların derisinin nasıl değerlendirileceğine açıklık getirdi. İşte kurban derisinin nasıl değerlendirileceği ile ilgili Diyanet açıklaması!

Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

KURBAN DERİSİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kurbanın derisi kurban sahibi tarafından kullanılabileceği gibi bir fakire veya hayır kurumuna da verilebilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Buhârî, Hac, 120-121 [1716-1717]; Müslim, Hac, 348-349 [1317]). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 4/360).

Bu itibarla kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak da kullanılabilir. (Kâsânî, Bedâi', 5/81; Merğinânî, el-Hidâye, 4/360).

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Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

KURBAN DERİSİ BAĞIŞI YAPILAN YERLER

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

THK'nin halkın destekleriyle ayakta duran bir kurum olduğunu, bundan sonra da böyle devam edeceğini vurgulayan Yurtnaç, Ramazan ve Kurban bayramlarında zekat, fitre ve kurban derileriyle halkın kuruma katkı sağladığını söyledi.

Yurtnaç, bu yıl Türkiye genelinde 381 şubeyle Kurban Bayramı'nda faaliyet göstereceklerini ifade ederek, "Sadece kurban derileriyle kalmıyor, yıl boyu bu yardımlar devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle cep telefonlarına 'THK 1925' yazıp buraya mesaj da gönderebilirler. Bizim amacımız, kurumun yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak. Bu maksatla da halkımızın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yurtnaç, ülke genelinde bir çalışma yaptıklarını, bu kapsamda kurban derilerini toplayacaklarını dile getirdi.

Derilerin nasıl toplanacağına ilişkin valilikler, kaymakamlıklar ve belediye başkanlıklarıyla yazışmalar yaptıklarını belirten Yurtnaç, "Her şehirde kurulan kurban kesim yerlerinde belli noktalarda bir toplama merkezi oluşturacağız. Bu yerlerin planlamalarını yaptık, toplama merkezlerinde deriler toplanacak, oradan da ekonomiye katkısı olacak." diye konuştu.

Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

"VATANDAŞLARIMIZA SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Yurtnaç, geçen yıl 450 bin deri toplandığı bilgisini vererek, bunların kuruma yaklaşık 12 milyon lira getiri sağladığını bildirdi.

Araçla deri toplarken giderlerin fazla olduğuna dikkati çeken Yurtnaç, giderleri bu yıl minimuma indirmek için araçları mümkün olduğunca az kullanacaklarını, kurban derilerini vatandaşların belirli merkezlere vermelerini talep ettiklerini söyledi.

Yurtnaç, konunun sadece THK veya çeşitli kurumların deri toplaması olmadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hayvanlar ibadet maksadıyla kesiliyor. Bunların derilerinin de ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bugün burada kullanmayıp çöpe attığımız derileri, ihtiyaç olduğunda gidip yurt dışından satın alacağız. Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda sorumluluklar düşüyor. Özellikle kasaplardan, deriyi parçalamadan yüzmeleri, tuzlamaları ve mevcut deri toplama merkezlerimize göndermelerini bekliyoruz."

Yurtnaç, toplanan derilerin sanayide kullanıldığını, ayakkabıdan elbiseye ve mobilyalara kadar belli ürünlerin bunlarla yapıldığını anlattı.

Derilerin gübre sanayisinde de aminoasit üretimi için kullanıldığını belirten Yurtnaç, bunların da toprağın zinde olması ve kimyasallardan arınması için tarıma kazandırıldığını bildirdi.

Yurtnaç, vatandaşların kurum hakkında hafızasında "zorla deri topladığı" gibi bir düşüncenin oluştuğunu, böyle bir durumun olmadığını ve herkesin gönüllülük esasına göre bağışını yapabileceğini dile getirdi.

Kurban derisi nereye verilir, nasıl değerlendirilir? İşte kurban derisi bağışı yapılan yerler

DERİLER PİLOT YETİŞTİRİLMESİNE DESTEK OLACAK

Yurtnaç, kurum olarak derilere talip olduklarını ifade ederek, "Bu derilerle Türk havacılığına destek olacağız. Özellikle diyoruz ki 'Bir pilot da siz yetiştirin.' Tüm halkımızın vereceği deri bağışlarıyla pilotların yetişmesine destek olmasını istiyoruz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplama merkezlerinde tuz bulunacağını belirten Yurtnaç, deriye zarar verilmeden tuzla saklanması gerektiğini, vatandaşların bu konuya özellikle dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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