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Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:29
Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Kurban bayramına az bir sür kala kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar "Kurban eti nasıl pay edilmelidir? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet tarafından merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Kurban kestikten sonra dağıtılacak olan etler için kaç kişiye verileceği, kime verileceği merak ediliyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?