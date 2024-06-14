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Haberler Yaşam Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:29

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban bayramına az bir sür kala kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar "Kurban eti nasıl pay edilmelidir? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet tarafından merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Kurban kestikten sonra dağıtılacak olan etler için kaç kişiye verileceği, kime verileceği merak ediliyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce Müslüman, kurban etinin nasıl pay edileceği sorusuna Diyanete göre yanıt arıyor. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmayı ifade eden kurban kesmek Müslümanlar tarafından her yıl yerine getirilen bir ibadettir. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? İşte, Diyanet'in açıklaması!

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, KAÇ PAY EDİLİR, KİMLERE VERİLİR DİYANET?

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir.

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Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû', 8/413).

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ DİYANET?

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyrulmuştur:

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)

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