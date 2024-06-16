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Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:02
Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Kurban eti nasıl pay edilmelidir sorusu gündemde. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmayı ifade eden kurban, Müslümanlar tarafından her yıl yerine getirilen bir ibadettir. Vacip olan kurban ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişilerce kurban eti nasıl pay edilmelidir araştırılıyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?