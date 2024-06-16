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Haberler Yaşam Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:02

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban eti nasıl pay edilmelidir sorusu gündemde. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmayı ifade eden kurban, Müslümanlar tarafından her yıl yerine getirilen bir ibadettir. Vacip olan kurban ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişilerce kurban eti nasıl pay edilmelidir araştırılıyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce Müslüman, kurban etinin nasıl pay edileceği sorusuna Diyanete göre yanıt arıyor. Diyanet tarafından merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Kurban kestikten sonra dağıtılacak olan etler için nasıl pay edileceğini adım adım haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, Kurban eti nasıl pay edilmelidir? sorusunun yanıtı!

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, KAÇ PAY EDİLİR, KİMLERE VERİLİR DİYANET?

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir.

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Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû', 8/413).

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ DİYANET?

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç pay edilir, kimlere verilir? Kurban eti anneye, babaya, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyrulmuştur:

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