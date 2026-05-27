Kurban eti nasıl saklanır, ne zaman buzluğa konulur? Kurban eti muhafaza etmenin püf noktaları

İLK GÜN ET NASIL DİNLENDİRİLMELİ?

Yeni kesilen kurban eti, kesim sonrası hemen poşetlenip dolaba kaldırılmamalı. Etin bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Bunun için etlerin temiz tepsilerde ya da geniş kaplarda hava alacak şekilde bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

Etler üst üste doldurulmamalı

Doğrudan güneş ışığında bırakılmamalı

Serin ve gölge bir ortam tercih edilmeli

Sıcakken buzdolabına konulmamalı

Hava almayan poşetlere hemen yerleştirilmemeli

Uzmanlara göre kurban eti yaklaşık 5 ila 6 saat dinlendirildikten sonra porsiyonlanarak muhafaza edilmeli.