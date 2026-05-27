Kurban eti nasıl saklanır, ne zaman buzluğa konulur? Kurban eti muhafaza etmenin püf noktaları

Giriş Tarihi: 27.05.2026 18:30

Kurban Bayramı sonrası uzmanların en çok dikkat çektiği konuların başında yalnızca et tüketimi değil, etin doğru şekilde saklanması da geliyor. Yanlış dondurma ve çözdürme yöntemleri hem lezzeti hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Peki et nasıl muhafaza edilmeli, çözülen et tekrar dondurulur mu, pişirme sırasında nelere dikkat edilmeli? İşte bayram döneminde en çok merak edilen et saklama önerileri…

Bayramda kesilen kurban etlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre etin kesim sonrası hemen poşetlenip buzdolabına konulması yerine belirli bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde yanlış saklama yöntemleri ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kurban kesiminin ardından etin doğru şekilde muhafaza edilmesi, hem sağlık açısından hem de etin lezzetini korumak için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yeni kesilen etin hemen buzdolabına kaldırılmaması gerektiğini vurgularken, özellikle sıcak havalarda yanlış saklama koşullarının etin kısa sürede bozulmasına neden olabileceğini belirtiyor.

İLK GÜN ET NASIL DİNLENDİRİLMELİ?

Yeni kesilen kurban eti, kesim sonrası hemen poşetlenip dolaba kaldırılmamalı. Etin bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Bunun için etlerin temiz tepsilerde ya da geniş kaplarda hava alacak şekilde bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

  • Etler üst üste doldurulmamalı
  • Doğrudan güneş ışığında bırakılmamalı
  • Serin ve gölge bir ortam tercih edilmeli
  • Sıcakken buzdolabına konulmamalı
  • Hava almayan poşetlere hemen yerleştirilmemeli

Uzmanlara göre kurban eti yaklaşık 5 ila 6 saat dinlendirildikten sonra porsiyonlanarak muhafaza edilmeli.

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA KAÇ GÜN DAYANIR?

Kısa sürede tüketilecek etler için en uygun yöntem buzdolabında saklamak oluyor. Ancak burada da doğru sıcaklık ve uygun saklama koşulları büyük önem taşıyor.

Buzdolabında saklarken şu kurallara dikkat edilmeli:

  • Etler günlük kullanım miktarına göre ayrılmalı
  • Saklama kabı veya buzdolabı poşeti kullanılmalı
  • Çiğ etler diğer gıdalardan uzak tutulmalı
  • Buzdolabı sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında olmalı

Uygun koşullarda muhafaza edilen kurban eti, buzdolabında yaklaşık 2-3 gün tazeliğini koruyabiliyor.

