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Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
11:05
Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başladı. İslam âleminin büyük bir özlemle beklediği yılın ikinci dini bayramın gelişi yine coşku ve sevinç ile karşılandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getiren vatandaşların ise akıllarında bazı soru işaretleri var. Bunlardan biri de "Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?" sorusu. Peki, Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı? İşte detaylar…