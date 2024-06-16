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Haberler Yaşam Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:05

Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başladı. İslam âleminin büyük bir özlemle beklediği yılın ikinci dini bayramın gelişi yine coşku ve sevinç ile karşılandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getiren vatandaşların ise akıllarında bazı soru işaretleri var. Bunlardan biri de "Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?" sorusu. Peki, Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı? İşte detaylar…

Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve mutluluğu tüm yurdu sardı. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü sabahında eda edilen bayram namazı için camilere akın etti. Namazdan hemen sonra kurban kesme ibadeti yerine getirilmeye başlandı. Kurban kesiminin ardından ise etler ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak. Kendilerine düşen payı poşetleyerek buzdolabına koyacak olan kişiler "Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?" sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı sorularının yanıtı ve uzman önerileri.

Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban etini yıkamak, bakterilerin etin yüzeyinden su sıçraması yoluyla mutfak yüzeylerine, araç gereçlere ve diğer yiyeceklere yayılmasına neden olabilir. Bu, çapraz kontaminasyon riskini artırır. Etin yıkanması, yüzeydeki doğal koruyucu tabakanın kaybolmasına ve etin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, etin dokusunu da olumsuz etkileyebilir.

Etin yüzeyindeki kan ve kirler temiz bir bezle veya kağıt havluyla silinebilir. Birçok gıda güvenliği uzmanı ve sağlık kuruluşu, etin yıkanmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, eti direkt olarak pişirmenizi ve mutfak hijyenine dikkat etmenizi önerirler.

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Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi.

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.

Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?
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