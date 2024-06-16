Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Bayramda kesilen kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban etini yıkamak, bakterilerin etin yüzeyinden su sıçraması yoluyla mutfak yüzeylerine, araç gereçlere ve diğer yiyeceklere yayılmasına neden olabilir. Bu, çapraz kontaminasyon riskini artırır. Etin yıkanması, yüzeydeki doğal koruyucu tabakanın kaybolmasına ve etin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, etin dokusunu da olumsuz etkileyebilir.

Etin yüzeyindeki kan ve kirler temiz bir bezle veya kağıt havluyla silinebilir. Birçok gıda güvenliği uzmanı ve sağlık kuruluşu, etin yıkanmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, eti direkt olarak pişirmenizi ve mutfak hijyenine dikkat etmenizi önerirler.