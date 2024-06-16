KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Kurban kesilirken okunacak dualar hakkında araştırmalar hız kazandı. İslami usullere uygun olarak kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban keserken okunacak dua ve sureler araştırıyor. Toplamda dört gün sürecek olan bayramın ilk gününde kurban kesimi başladı. Peki, Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kurban kesildikten sonra ne namazı kılınır? İşte, kurban keserken okunacak dua ve anlamı...