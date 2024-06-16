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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:05
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?
Kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce vatandaş, bayram sabahına uyandı. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramın ilk günü kurban kesecek olan vatandaşlar "Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar ve kesildikten sonra kılınacak namaz" hakkında araştırmalara koyuldu. Peki, Kurban kesilirken hangi dua okunur, nasıl tekbir getirilir? Kurban kesildikten sonra ne namazı kılınır? İşte, detaylar…