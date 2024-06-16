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Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:05

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce vatandaş, bayram sabahına uyandı. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramın ilk günü kurban kesecek olan vatandaşlar "Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar ve kesildikten sonra kılınacak namaz" hakkında araştırmalara koyuldu. Peki, Kurban kesilirken hangi dua okunur, nasıl tekbir getirilir? Kurban kesildikten sonra ne namazı kılınır? İşte, detaylar…

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Kurban kesilirken okunacak dualar hakkında araştırmalar hız kazandı. İslami usullere uygun olarak kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban keserken okunacak dua ve sureler araştırıyor. Toplamda dört gün sürecek olan bayramın ilk gününde kurban kesimi başladı. Peki, Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kurban kesildikten sonra ne namazı kılınır? İşte, kurban keserken okunacak dua ve anlamı...

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Enes b. Mâlik (r.a.)'ten rivayet edilen hadise göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) kurban ibadetini şöyle yerine getirmiştir:

"Resulullah (s.a.v.) boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu." (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edahî: 3)

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Kurban keserken okunacak dua En'am Suresi'nin 79. ve 162. ayetleridir.

En'am 79. Ayet:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).

Muhakkak ki ben, hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah'ın Zat'ına döndürdüm. Ve ben, müşriklerden değilim.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

En'am 162. Ayet:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

"De ki: Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA VE SURELER 2024 || Diyanet ile Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Bu ayetlerden sonra,

Besmele çekilip dualar okunduktan sonra kurban kesen kişi "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirir. Ardından "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kurbanını kesmeye başlar.

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