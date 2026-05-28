Haberler Yaşam Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet yanıtladı! Bayramın 2. ve 3. günü kurban kesilir mi?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:19

Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet yanıtladı! Bayramın 2. ve 3. günü kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı'nın devam etmesiyle birlikte kurban kesim süresinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde kurban kesilip kesilemeyeceği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban kesim vakitlerine ilişkin açıklamaları gündemde yer alırken, ibadetini henüz yerine getirmeyenler detayları öğrenmek istiyor.

Bayramın ilk gününde kurban kesemeyen vatandaşlar, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde kurban kesiminin devam edip etmediğini sorguluyor. "Kurban kesimi ne zaman biter?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları dikkat çekiyor. Kurban ibadetini yerine getirecek kişiler için kesim süresine dair detaylar önem taşıyor.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. (Merğînânî, el-Hidâye, 4/357) Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 6/129-130; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 2/199)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

