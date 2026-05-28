Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet yanıtladı! Bayramın 2. ve 3. günü kurban kesilir mi?

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. (Merğînânî, el-Hidâye, 4/357) Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 6/129-130; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 2/199)